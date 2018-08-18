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18 Ağustos 2018 10:33

Seyitgazi Belediyesi’nden ABD mallarına boykot

Seyitgazi Belediyesi ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının ardından belediyenin yatırım ve hizmetlerinde ABD menşeli ürün kullanılmaması için aldığı kararı tüm sosyal tesislerinde uygulamaya koydu.

Seyitgazi Belediyesi’nden ABD mallarına boykot

18 Ağustos 2018 10:33


Seyitgazi Belediyesi ABD’nin Türkiye’ye yönelik uyguladığı yaptırım kararının ardından, ABD ürünlerinin kurum içerisine alınmaması ve kullanılmaması kararı aldı.


ABD’nin Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına saldırdığını, bunun bir memleket meselesi olduğunu belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Amerikan ürünlerini Seyitgazi Belediyesi olarak boykot ettiklerini açıkladı. Seyitgazi Belediyesi’nin çalışmalarda ve hizmetlerinde, sosyal tesislerinde ABD menşeli gıda ve içecekler başta olmak üzere tüm ürünleri boykot edip raflardan kaldırdıklarını belirten Başkan Kalın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ürünlerini boykot çağrısı sonrası biz de belediye olarak uluslararası hukuk normlarını hiçe sayan, ekonomik bağımsızlığımıza saldıran ABD’nin ürünlerini ilk günden boykot ettik. Bu konuda tüm birimlerimiz de gerekli talimatımızı yerine getirdiler. Kurum dışında da belediyemizin sahip olduğu tüm sosyal tesislerimizde ABD menşeli ürünlerin kullanılmaması yönünde aldığımız kararımızı uyguladık. Bu milli davamıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin ekonomik bağımsızlığına saldıranlara karşı dimdik ayaktayız. Gün birlik günüdür. Gün Türkiye sevdasında, vatan için, millet için, memleket için tek yürek olma günüdür. Allah’ın izniyle biz kazanacağız. Tüm hemşehrilerimle aynı duyarlılıkta yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.




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