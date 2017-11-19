Şirintepeliler, Büyükşehir Belediyesinin ilgisizliğine isyan etti

Seslerini duyurmak için bir araya gelen yaklaşık 60 Şirintepeli, özellikle tramvayın bölgeye ulaştırılmaması sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını vurguladı. Grup adına konuşan Mehmet Ömürlü, Şirintepe’den, merkeze ulaşabilmenin çok zor olduğunu söylerek, “Bugün, burada tramvayın Şirintepe’ye neden gelmediğini, Büyükşehir Belediyesine soruyoruz. Özellikle de Şirintepe’yi neden cezalandırdığını soruyoruz. Tramvay gelmediği gibi, tramvayın faturası da Şirintepelilere ödetildi. İlk geldiği yıllardan beri biz ödedik. Fakat Şirintepe’ye tramvay istediğimiz zaman, uygun yerin olmadığı, buradan geçirilmeyeceği, yeni hatların Kumlubel, Esentepe ve Muttalip’e gideceğini öğrendik. Bu durum bizleri çok üzdü. 65 bin nüfusu olan bir mahalleyiz. Açık ve net soru şudur, ‘Biz yıllardan beri neden cezalandırılıyoruz?’ Bunu öğrenmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Önümüzde 2019 seçimleri var”

Seçim döneminin yaklaşmakta olduğunu ve bölge halkının buna göre karar alacağını aktaran Ömürlü, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Önümüzde 2019 seçimleri var. Seçimler geldiğinde ‘Hizmet ediyoruz, hizmetlerimiz engelleniyor’ gibi açıklamalar oluyor. 25 yıldır bu işin içinde olan, başında olan sizlersiniz. Bu hizmetleri kim engelledi? Şirintepe’ye tramvayı kimin getirmediği, bunun kimin aklına geldiğini bize açıklayacaksınız. Adaletten bahsedenler, adalet için yürüyenler şunu bir bize söylesinler. Şirintepe’ye adaletsizlik yapılıyor. Altyapısı yok, tramvayı yok, trafik berbat, yollar kazı içinde, kaldırımları yok, bir sokakta 50-60 tane araç duruyor. İnşaatlarda, daire başına garaj parası alıyorsunuz, ama bir tane araç koyacak garaj yok. Millet sokaklarda, kaldırımlarda çift sıra araç parkı yapıyor.”

Bölge halkı, yapılan açıklama sonrası, Şirintepe’ye tramvay hattının ulaşması için imza kampanyası başlattı.