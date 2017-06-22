Sivrihisar sokakları rengârenk

Çiçeklendirilen duvarlar, süslenen sokaklar, yeşil alanlar ve tek tipte boyanan evleri ile Anadolu’nun ortasında adeta bir ege kasabasını andırıyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yaptığı açıklamada; festivalin 30 Haziran Cuma günü saat: 10:30’da Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesinde devlet büyüklerimizin katılımı ile başlayacağını belirtti. Yüzügüllü, “Nasreddin Hocaya dair her şey, çeşitli etkinlikler, konserler, yöresel tatlar ve çok daha fazlasının yer aldığı festivalimiz 3 gün boyunca devam edecektir. İlçemizin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak festivalimize ülkemizden ve çeşitli ülkelerden çok sayıda yerli ve yabancı katılımcı olacaktır. Sivrihisar’ın tarihi ve doğal güzellikleri, güler yüzlü ve misafirperver insanları, kadim ilçemize gelecek misafirleri beklemektedir” dedi.

Sivrihisar misafirlerini bekliyor

Yüzügülle, festivale katılım çağrısında bulunarak, “Siz de Nasreddin Hoca Festivaline geleceklerden iseniz, bu güzellikleri görüp, Kazım ve sıcak Sivrihisar halkı ile tanışma fırsatı yakalayacaklardan olabilirsiniz. Dünyanın Merkezi Sivrihisar tüm kapılarını açmış, gelecek misafirlerini bekliyor” diye kaydetti.