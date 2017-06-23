Sivrihisarlılar iftar yemeğinde buluştu

İftar programı Kur’anı-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akşam ezanının okunması ile birlikte, Sivrihisarlılar hep birlikte oruçlarını açtı. İftar’dan sonra yemek duası ve tüm şehitler için hep birlikte dualar edildi. Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan, Eskişehir’de 8’inci geleneksel iftar yemeği programını düzenlediklerini söyledi. İftar yemeğini Eskişehir’de geleneksel hale getirdiklerini belirten Arslan, “Katılımın yoğun olması bizleri çok duygulandırdı. Eskişehir’de Sivrihisarlılarla birlik ve beraberlik içerisindeyiz. İftarımız, tatlı bir sohbet muhabbet içerisinde birlik ve beraberliğimizin tavan yaptığı bir buluşma oldu” dedi.

Şair Necmi Günay da, ’Sivrihisar Koşması’nı okudu. Dernek yönetim kurulu üyesi Faruk Öz’de ’Hocam’ isimli şiirini okudu.

İftar Programı sonunda Dernek Başkanı İsmail Arslan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a plaket taktim etti.