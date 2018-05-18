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18 Mayıs 2018 12:49

Sonunda kapatıldı

Eskişehir’in Çamlıca mahallesinde bulunan bir yurt bahçesinde onarım sonrası açılan çukur haftalar sonra kapatıldı.

Sonunda kapatıldı

18 Mayıs 2018 12:49


Yüzlerce öğrencinin sabahın erken saatlerinde çıkıp gece geç saatlerde döndüğü yurtta onarım sonrası açılan ve uzun süre kapatılmayan çukurlar, ilk olarak sandalye vasıtasıyla koruma altına alınmıştı. Yeterli önlemler alınmaması sonrasında gelen tepkilerle çukur, uzun bir süre sonunda dolduruldu. Toprak yardımıyla kapatılan bölge, gerekli restorasyon çalışmalarının yapılmasını bekliyor. Yaklaşık bin öğrencinin bulunduğu yurtta ,böyle bir ihmalkârlık yapılmasından dolayı öğrenciler üzgün olduklarını belirtirken, bir daha böyle olay yaşamak istemediklerini dile getirdiler. Çukur ve çevresinde kimseye zarar gelmemiş olması öğrenci ve çevrede bulunan vatandaşların en büyük tesellisi oldu.




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