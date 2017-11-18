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18 Kasım 2017 14:13

Suriyeli ailenin evinde yangın

Eskişehir’de bir evde çıkan yangında çatıda bulunan piknik tüpü patlarken, olayda 3’ü çocuk toplam 6 kişi dumandan etkilendi.

Suriyeli ailenin evinde yangın

18 Kasım 2017 14:13


Olay, Çamlıca Mahallesi Limon Çiçeği Sokak’ta yaşandı. Iraklı bir ailenin yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın evin çatı kısmında büyürken, burada bulunan bir piknik tüpü de patladı. Iraklı Abdullameer Allami’nin (41) kiraladığı evde o sırada toplam 6 kişi bulunuyordu. Yangından çıkan dumanlar, Abdullameer Allami’nin annesi Hediye Allami’yi (75), eşi İban Allami’yi (37), yengesi Asil Allami’yi (43) yeğenleri Abdullah Allami’yi (12), Mustafa Allami’yi (10) ve Mina Allami’yi (9) etkiledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken, zehirlenen 6 kişi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, itfaiye ekipleri tarafından alevler kısa sürede kontrol altına alındı.


Olayı öğrenerek evine gelen Abdullameer Allami ise kısa süreli bir şok yaşadı.




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