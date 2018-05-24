TOFAŞ, aldığı bu galibiyetle seride durumu 2-0’a getirerek bir üst tura çıkan taraf oldu.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Eskişehir Basket; Duncan, Caner, Buğrahan, Ayres, Baron beşiyle başlarken, konuk ekip TOFAŞ ise Mejia, Henry, Morgan, Crocker ve Owens ile parkedeki yerini aldı.

Karşılaşmaya taraftarının desteği ile hızlı başlayan Eskişehir Basket, katı savunmasıyla TOFAŞ’a ilk iki dakika sayı şansı tanımadı ve 7-0’lık seri yakaladı. Sayı bulmakta zorlanan konuk ekip, çeyreğin ortalarına doğru pota altından bulduğu sayılarla farkın açılmasına engel oldu. Ev sahibi ekip Eskişehir Basket, Duncan ve Buğrahan’ın etkili oyunu ile ilk çeyreği 26-20 önde kapattı. İkinci çeyreğe her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Geçen her dakika savunma sertliğini arttıran iki takım da çeyreğin ortalarına doğru skor üretmekte zorlandı. Eskişehir, yıldız oyuncusu Baron’un el üstünden bulduğu üç sayılık atışla farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Hava atışı ile beraber maçın kontrolünü eline alan Eskişehir Basket, çeyreğin sonuna doğru TOFAŞ’ın sayılarına engel olamadı ve soyunma odasına 47-44 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe dengeli oyunla başlayan her iki takım da set hücumlarından skor üretti. Ev sahibi ekip, çeyreğin ortalarına doğru yıldız oyuncusu Baron’un uzak mesafeden bulduğu üç sayı ile farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Eskişehir Basket’in etkili oyununa karşılık veremeyen Orhun Ene’nin öğrencileri, karşılaşmanın son çeyreğine 68-58 geride gitti. Eskişehir temsilcisi, karşılaşmanın son çeyreğine Buğrahan’ın bulduğu üç sayılık atış ile başladı. Savunma disiplinini kaybeden konuk ekip TOFAŞ, ev sahibi takımın pota altından bulduğu sayılara engel olamadı. Eskişehir’in farkı 13 sayıya kadar çıkarmasının ardından mola alan konuk ekibin koçu Orhun Ene, tam saha baskı ile takımının maça ortak olmasını sağladı. Son saniyeye kadar başa baş giden karşılaşmanın son çeyreği 85 - 85 eşitlikle bitti ve mücadele uzatmalara gitti. Son beş dakikaya karşılıklı basketlerle başlayan her iki takım da maçın son saniyesine kadar mücadelesini sürdürdü. Karşılaşmanın bitimine iki saniye kala boyalı alandaki atıştan yararlanan TOFAŞ, sahadan 98-99’luk skorla galip ayrıldı.

Salon: Anadolu Üniversitesi İki Eylül

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ziya Özorhon xx, Serhat Büker xx

Eskişehir Basket: Berkay x, Yunus x 3, Ayres xx 14, Baron xxx 26 , Duncan xxx 17, Buğrahan xxx 20, Caner x, Marshall xx 10, Kravtsov x 8

TOFAŞ: Morgan xxx 20, Berkan x, Barış xx 8, Yiğit x 3, Crocker xx 13, Mejia xxx 26, Henry xx 11, Owens xx 7, Kadji x 6, Muhsin x 5

1. Periyot: 26-20 (Eskişehir Basket lehine)

Devre: 47-44 (Eskişehir Basket lehine)

3. Periyot: 68-58 (Eskişehir Basket lehine)

5 Faul alan: Kadji (TOFAŞ)

Normal Süre: 85-85