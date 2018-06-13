TANAP Seyitigazi’yi dünyaya tanıttı

Burada bunu bir kez daha tarihe yazmış olduk” dedi.

Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı üç yıldır süren ve Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Seyitgazi/Aksaklı’da açıldı. TANAP’ın açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve uluslararası düzeyde birçok devlet adamı katıldı. Seyitgazi ilçesinde gerçekleşen ve Türkiye’de gazın dağıtımının başlayacağı ilk nokta olan ‘Seyitgazi/Aksaklı Kompresör ve Ölçüm İstasyonu’ bu stratejik projenin merkezi oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Bugün Seyitgazi ilçemizde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte 5 Cumhurbaşkanını ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Seyitgazi’deki asrın projesinin yanı sıra dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan etmesi bizi mutlu etti. Gerçekten Eskişehir’e böyle bir unvan çok yakışacağına gönülden inanıyorum, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kalın, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve ilçemize teşrif eden devlet büyüklerimize ilçemize verdiği değer ve katkılardan dolayı bir kez daha teşekkürü borç biliyorum” diye konuştu.