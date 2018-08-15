Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 12:46

Taraftar Birliği’nden Başkan Ataç’a teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a, Eskişehirspor Taraftarlar Birliği tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Taraftar Birliği’nden Başkan Ataç’a teşekkür

15 Ağustos 2018 12:46


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirspor Taraftar Birliği temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Ataç’ın makamında gerçekleşen ziyarette konuk heyet adına bir değerlendirmede bulunan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, “Ahmet Başkana desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim ettik. Bizim taraftarlar olarak siyasi bir düşüncemiz yok. Eskişehirspor bu şehrin markası, Anadolu’nun yüzü. Anadolu Yıldızı Eskişehirspor’un böyle sessiz sedası yok olmasına sessiz kalanlara tepki gösteriyoruz. Bizim çağrımıza karşılık veren, Eskişehirspor için desteğini esirgemeyen Ahmet Başkanımız gibi şehrimizin önde gelenlerine, seçilmişlerine de teşekkür ediyoruz” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise “Eskişehirspor, Türk futboluna marka olmuş bir kulüptür. Kulübün geldiği durumu yakından takip ediyorum. Biz belediye olarak bütçemizin el verdiği ölçüde Eskişehirsporumuza gerekli desteği sağlıyoruz ve bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. Anadolu’da futbol devrimini gerçekleştiren Eskişehirsporumuza herkesin sahip çıkmasını diliyorum” diye konuştu.


Ziyaret sonunda Diri ve beraberindekiler, desteklerinden dolayı Başkan Ataç’a teşekkür plaketi takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç