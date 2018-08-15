Taraftar Birliği’nden Başkan Ataç’a teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirspor Taraftar Birliği temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Ataç’ın makamında gerçekleşen ziyarette konuk heyet adına bir değerlendirmede bulunan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, “Ahmet Başkana desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim ettik. Bizim taraftarlar olarak siyasi bir düşüncemiz yok. Eskişehirspor bu şehrin markası, Anadolu’nun yüzü. Anadolu Yıldızı Eskişehirspor’un böyle sessiz sedası yok olmasına sessiz kalanlara tepki gösteriyoruz. Bizim çağrımıza karşılık veren, Eskişehirspor için desteğini esirgemeyen Ahmet Başkanımız gibi şehrimizin önde gelenlerine, seçilmişlerine de teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise “Eskişehirspor, Türk futboluna marka olmuş bir kulüptür. Kulübün geldiği durumu yakından takip ediyorum. Biz belediye olarak bütçemizin el verdiği ölçüde Eskişehirsporumuza gerekli desteği sağlıyoruz ve bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. Anadolu’da futbol devrimini gerçekleştiren Eskişehirsporumuza herkesin sahip çıkmasını diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Diri ve beraberindekiler, desteklerinden dolayı Başkan Ataç’a teşekkür plaketi takdim etti.