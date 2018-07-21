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21 Temmuz 2018 13:08

TEBEV’in sıcak eli Hayriye ve Hatice nineye de ulaştı

Tepebaşı Belediyesi’nin Evde Bakım Hizmeti (TEBEV) ekibinin yardım eli, Sütlüce Mahallesi’nde ikamet eden 82 yaşındaki Hayriye Güneş ile 90 yaşındaki Hatice Başaran’a da uzandı.

TEBEV’in sıcak eli Hayriye ve Hatice nineye de ulaştı

21 Temmuz 2018 13:08


Tepebaşı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, yaşama geçtiği günden bu yana vatandaşlara uzanan bir dost eli olmayı sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, çeşitli ev eşyalarından vatandaşların yaşadığı ortamın fiziki yapısının iyileştirilmesine, hastaneye ulaşım hizmetinden ev bakım ve temizliğine kadar birçok konunda hizmet vererek gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıyor. 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlara hizmet veren TEBEV, sadece hizmet verdiği kesimden değil Eskişehir halkının genelinden beğeni topluyor.



Sağlık kuruluşlarına ulaşım da sağlanıyor


TEBEV ekipleri sürdürdüğü çalışmalar kapsamında son olarak Sütlüce Mahallesi’nde ikamet eden 82 yaşındaki Hayriye Güneş ile yine Sütlüce Mahallesi’nde ikamet eden 90 yaşındaki Hatice Başaran’ın evini ziyaret etti. Sağlık ekipleri ayda bir rutin olarak gerçekleştirdiği ziyaretinde Güneş ve Başaran’ın sağlık kontrolünü sağladı. Kontrol kapsamında tansiyon ve şeker ölçümü yapılırken, kullanılan ilaçların takibi, sağlık durumları ve dikkat edilmesi gerekenler ve beslenme konuları hakkında da bilgilendirme yapıldı. Ekipler ayrıca sağlık kontrolünde bulundukları vatandaşları, gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına ulaşımını da sağlıyor.



"Önemli bir görev, büyük bir mutluluk kaynağı"


Hatice Başaran ve Hayriye Güneş, TEBEV bünyesinde hizmet alan 778 vatandaştan sadece ikisi iken, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da TEBEV çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirmesinde, “Tepebaşı Belediyesi olarak Nisan 2012’den bu yana yaşlı, engelli, kendisine bakabilecek bir yakını olmayan, maddi geliri yetersiz vatandaşlarımıza ulaşarak sağlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz. TEBEV, yürüttüğü çalışmalar ile hem büyük bir eksikliği kapatıyor hem de vatandaşlarımızın takdiriyle karşılanıyor. Deneyimli yurttaşlarımızın yaşlılık günlerini daha sağlıklı ve rahat geçirmesini sağlamak hem çok önemli bir görev, hem de büyük bir mutluluk kaynağı. Onların sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebilmeleri için elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz” dedi.




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