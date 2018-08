Tepebaşı ailesi bayramlaştı

Ahmet Ataç; belediyenin Temizlik İşleri Şantiyesi, Fen İşleri Şantiyesi ve hizmet binasında çalışan belediye personeli ile bir araya gelerek yaklaşan Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Tepebaşı Belediyesinde, Kurban Bayramı öncesinde bir gelenek olan bayramlaşma töreni her zamanki gibi 3 farklı noktada gerçekleşti. Ahmet Ataç, ilk olarak Fen İşleri şantiyesinde personelle bayramlaştı. Başkan Ataç daha sonra belediyenin hizmet binasında personeller ile buluştu ve bayramlarını tebrik etti. Ataç son olarak Temizlik İşleri Şantiyesi’nde müdürlük çalışanlarının bayramını kutladı.

Başkan Ataç çalışanların Kurban Bayramı’nı kutladığı konuşmasında, “Cumhuriyetin ilanından bu yana ülkemiz, hem milli hem de dini bayramlarını coşku ile kutlamaktadır. Bugünler kolay kazanılmadı; bir Çanakkale bir de Kurtuluş Savaşı var ki binlerce şehit verilerek destan yazılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Vatanını en çok seven, vazifesini en iyi yapandır’ diyor. Bugün Türkiye’nin ortamında bir insanın işi varsa o insan çok şanslı kabul ediliyor. Atatürk’ün sözünü de düşününce, işimizi çok iyi sahiplenmemiz ve layığı ile yapmamız çok önemli. Çünkü ülkemiz artık üretmez ise bu ekonomi kalkınamaz. Son 20 yıla baktığınız zaman bir tane bile fabrika açılmamış. Biz Tepebaşı’nda bildiğimiz doğruları yapmaya devam edeceğiz. İnsanlarımızın şehrimizde huzur içinde yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Birbirimize sarılacağız, her insanın sevgi ve saygıya ihtiyacı var. Her bayram söylediğim gibi aranızda küsler var ise süratle barışsın. Eğer bu çatı altında kadını ile erkeği ile vatandaşımız için koşturuyorsak bize küslük yakışmaz. Bizim iş ortamımızda huzur, barış, mutluluk var. Bu şartlar günümüz şartlarında büyük bir nimet. Belediyemizin kapısından giren vatandaşımız bu huzura şahit olup hizmetini ona göre alıyor ve insanımız da mutlu oluyor. Diliyorum ki birliğimiz, beraberliğimiz hep güçlensin. Önümüzdeki Kurban Bayramı’nızı kutluyorum. Huzur, barış ve mutluluk içinde, sevdikleriniz ile birlikte nice bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Bayramlaşma programı çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.