Yaz mevsimi ile birlikte yol ve kaldırım yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde birçok noktada eş zamanlı olarak asfalt dökümü, yama, kaldırım, tretuvar ve bordür taşı döşeme işi gerçekleştiriyor. Uluönder, Çamlıca, Yeşiltepe, Hacı Ali Bey, Batıkent, Şarhöyük, Çanakkıran, Yörük Akçayır, Eğriöz ve Turgutlar Mahalleri ekiplerin çalışma yürüttüğü yerler arasında yer alıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yaz mevsiminin yol ve kaldırım çalışmaları açısından son derece verimli şekilde geçirildiğini ifade ederek, Tepebaşı ilçesi genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli çalışmaların devam edeceği belirtti.