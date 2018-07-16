Geleneksel Avanos Halk Şenlikleri’ne katıldı.

Yöresel ezgiler eşliğinde gerçekleşen 5. Geleneksel Avanos Halk Şenlikleri’ nde halk oyunları gösterisi yapan Tepebaşı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, panayıra renk katarken Avanoslulardan da büyük beğeni topladı. Kültürel zenginliklerin en önemli unsurlarından biri olan yöresel halk oyunlarının daha çok tanıtılması ve yaygınlaşması amacı ile panayıra katılan Tepebaşı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Avanos Belediyesi’nin daveti ile ilçe halkına keyifli anlar yaşattı.

Gösteri sonunda Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, Tepebaşı Belediyesi Halk Oyunları Ekibine, Avanos panayırına kattıkları renk dolayısıyla teşekkür ederek yöresel el sanatlarından oluşan hediye paketi takdim etti.