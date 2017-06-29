Tepebaşı çalışanları bayramlaştı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın şehir dışında olduğu için katılamadığı bayramlaşma programına Başkan Yardımcıları Erdoğan Aydoğmuş, Fikriye Güven Zaptiye, Bülent Rıfkı Ustaoğlu ve Erkan Uçkan’ın yanı sıra Meclis Üyeleri ve belediye personeli katıldı.

İlk bayramlaşma Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan şantiye çalışanları ile gerçekleştirildi. Ardından Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri, Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Personeli ve ardından da Temizlik İşleri Şantiye çalışanları ile bayramlaştı. 3 ayrı bayramlaşma sırasında personele hitap eden Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş, herkesin geçmiş Ramazan Bayramını tebrik ederek, “Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç şehir dışında olduğu için üzüntülerini bildirdi ve bu törene katılamadı. Kendisi geçmiş bayramınızı kutlamamı istedi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve dostlarınızla birlikte güzel bir bayram geçirdiğinizi ümit ediyorum. Bu birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bugüne kadar vermiş olduğunuz emekleriniz ve bundan sonraki başarılı çalışmalarınız için de teşekkür ediyorum. Bu vesile ile hepinize sağlık, mutluluk ve işlerinizde başarılar diliyorum arkadaşlar” diye konuştu.