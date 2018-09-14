Tepebaşı voleybol takımına önemli takviye

Tepebaşı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yeni voleybolcuları düzenlenen törenle sözleşme imzaladı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kız voleybol takımında 3 yeni oyuncu da sözleşme imzalayarak kulübe katıldı. Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mete Yılmaz, kulüp yöneticileri, antrenörler ve voleybolcular katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, kulübün bugüne kadar hiç transfer yapmadan büyük başarılar elde ettiğini belirterek, “Yıllardır çok emek veren kadromuzun ve sizlerin de emeği sonucu buralara kadar geldik. Buralara kadar gelebilmek kolay bir iş değil. Hiçbir transfer yapmadan, öz kaynaklarımızla sevgili kızlarımız müthiş bir performans gösterdi. Yeni kardeşlerimizin de katkısıyla iyi bir neticeye gideceğiz. Hep yüzümüzü güldürdüğünüz için teşekkür ediyorum sizlere. Çok önemli işler yaptınız. Küçücüktünüz, şimdi üniversiteye giden, iyi netice alan, hem eğitimini alan hem de sporunu yapan, Atatürk'ün dediği gibi ahlaklı bir nesil olarak sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Takımımız ilk kez böyle bir transfer hareketi yaptı. Beyza Güven, Begüm Güven, Feyza Tavşanlı takımımıza katıldı. Neticenin iyi olması en büyük dileğimiz. Siz hocalarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum. Büyük katkılarınız, emekleriniz var. Kızlarımızı bugüne aynı ciddiyet ve aynı performansla getirdiğiniz için, Tepebaşı Belediyesi ve bölgesine layık olarak bunları yaptığınız için sonsuz teşekkürler ediyorum” şeklinde konuştu.

Öncelikli hedef Play-Off

Başantrenör Özkan Çimenli ile antrenör Fatma Çimenli ise hedeflerinin Play-Off oynamak ve sonrasında ise 1. Lig'e yükselmek olduğunu belirterek, “Daha önce de olduğu gibi yukarıya oynamayı hedefliyoruz. Sadece altyapımızla mücadele ediyorduk, altyapıdan hep sporcu yetiştirdik. Ahmet Başkanımıza, Mete Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize her zaman destek verdiler. Yeni üç arkadaşımızın katılımıyla kaliteli olan takımımız daha da kaliteli bir hal aldı. En büyük hedefimiz Play-Off oynamak, sonra final etabına kalmak, final etabında da gücümüz yettiğince mücadele etmek. Sonrası inşallah 1. Lig” şeklinde konuştu.

Törende geçen sezon Anadolu Üniversitesi'nde mücadele eden Beyza Güven, Begüm Güven ve Feyza Tavşanlı kendilerini resmi olarak Tepebaşı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne bağlayan imzaları attı. İmza töreni, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.