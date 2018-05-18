Türkçeye okul gömlekleriyle kalkan oldular

Öğrenciler, okul üniformalarının üzerine Türkçede kullanılan doğru ve yanlış kelimeleri yazarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü tarafından geçen sene hayata geçirilen ve 30 gönüllü öğrenci ile başlayan proje, gördüğü yoğun ilgi sebebiyle bu yıl da devam ettiriliyor. Bu sene yaklaşık 100 öğrencinin okul gömlekleriyle destek verdiği farkındalık projesinde, her geçen gün gönüllü sayısı da artıyor. Atatürk Ortaokulunun sahip olduğu ‘Türkçe Koridoru’ ve bazı Türkçe kelimelerin doğru yazılışlarını gösteren ‘Türkçe Merdiveni’ ile de Türkçe’nin korunması konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

“Hedefimiz Türkçe’deki dil kirliliğini en aza indirmek”

Projeyi ilk kez kendilerinin hayata geçirdiklerini ve bunun diğer okullara da yayılmasını arzuladıklarını dile getiren Atatürk Ortaokulu Müdürü Halil Naci Armağan, “Projenin amacı, çocuklarımızı, Türkçemize giren yabancı kelimelerin etkisinden kurtarmak. Mesela e-mail. Aslında bunun adı elektronik postadır. Yıldız, star olarak kullanılıyor günümüzde. Hedefimiz, Türkçe’deki dil kirliliğini en aza indirmek ve çocuklara bu bilinci vermek. Çünkü Türkçe bizim kimliğimizdir. Bunu aşılamaya çalışıyoruz çocuklara. 30 kişi ile başlayan proje, 100 öğrenciyi buldu. Aslında 1 yıllık bir projeydi bu ama baktık, tuttu ve devam ettirdik. Bütün sergilerimizde bu çocuklar görev alıyorlar. Gören çocuklar da tabii heves ediyor. Bunu sadece bir proje olarak görmek de yanlış. Bu çocuklar şu an ergenlik döneminde. Bir hobi elde ediyorlar. Resim atölyesinde yapıyorlar. Kendi ürünleri bunlar. Yakalı gömleklerini alıyorlar ve resim öğretmenleriyle beraber bunu resim atölyesinde kendileri üretiyorlar. Bunun yanı sıra merdivenlerimiz ve Türkçe koridorumuz var. Biz, Türkçeyi yani kendi kimliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu proje her halde bizde var sadece. Ben duymadım. Biz yaymaya çalışıyoruz bunu. Başka okullar da bundan faydalanırsa çok hoşumuza gider” ifadelerini kullandı.

"Hem Türkçe hem görsel sanatlar beraber yürütüldü"

Projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan isimlerden olan Atatürk Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Esra Serttaş ise uygulamanın, öğrencilerin dil konusunda bilinçlenmesi açısından önemine değindi. Serttaş, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Hedefimiz, tamamen gelecek kuşaklara dilimizi doğru ve temiz bir şekilde bırakabilmek. Aynı anda dilimizi yaşatabilmek amacıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Geçen sene de uygulamamız oldu. Bu sene de tekrarını gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz bu projede aktif olarak rol alıyorlar. Kendi belirledikleri sözcüklerle, onların dilimizdeki karşılığını bularak farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Kullandıkları kelimeler bakımından, Türkçe karşılıklarını hemen tespit edip uygun cümlelerde kullanabilme becerilerine sahipler şu an. Öte yandan çalışma sürecimiz de çok keyifliydi. Ekip arkadaşlarımızla beraber çok zevkliydi. Birbirinden bağımsız bir çalışma süreci olmadı. Hem Türkçe hem görsel sanatlar beraber yürütüldü. Boyama işlemleri, bunun haricinde sözcük seçimlerimiz, Türkçe karşılıklarını araştırma sürecimiz hepsi dolu dolu geçen bir süreçti. Bunun tabii ki yayılmasını isteriz. Burada amacımız dilimizi doğru bir şekilde yaşatabilmek. Bu anlamda zaten yola çıktık. Yayılmasını çok isteriz.”

Projede aktif rol alan öğrenciler ise bu uygulama ile dil konusundaki hassasiyetlerinin arttığını belirterek diğer okullarında da kendi aralarına katılmalarını arzuladıklarını dile getirdi.