Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 12:28

Türkiye Gazeteciler Federasyonundan 15 Temmuz mesajı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Karaca, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonundan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz 2018 12:28


Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayımlayan Karaca, "Yazılısı, sözlüsü, görüntülüsü ve internet medyasıyla tüm Türk basını 15 Temmuz’da canı pahasına demokrasinin safında yer tutmuş, darbecilere asla prim vermemiştir. Halkın iradesine silah zoruyla el koyma anlamına gelen darbelerde, ilk önce basın ve ifade özgürlüğünün engellendiğinin bilincindeyiz. Nitekim 15 Temmuz gecesi de darbeciler öncelikli olarak basın yayın ve medya kuruluşlarını işgale yeltenmiştir. Meslektaşlarımızın canları pahasına direnişleri, darbe heveslilerinin girişimlerini sonuçsuz bırakmış, kahraman halkımızın da desteğiyle, vatan hainlerinin emellerine ulaşmaları engellenmiştir. Güzel ülkemizin üzerinde yıllar yılı oynadıkları oyunlardan vazgeçmeyen ve asla da vazgeçmeyeceklerini bildiğimiz emperyalist güçlerin, 15 Temmuz 2016’da, bu kez kullandıkları eli kanlı ihanet şebekesi FETÖ başta olmak üzere, Türk basını her türlü şer odağının karşısındadır, bedeli ne olursa olsun karşısında olmaya da devam edecektir. Şiarımız ve hedefimiz; dün olduğu gibi bugün de, evrensel insan hak ve özgürlüklerine dayalı; ifade, basın ve her türlü iletişim hürriyeti ile zenginleştirilmiş tam demokrasidir" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç