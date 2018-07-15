Türkiye Gazeteciler Federasyonundan 15 Temmuz mesajı

Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayımlayan Karaca, "Yazılısı, sözlüsü, görüntülüsü ve internet medyasıyla tüm Türk basını 15 Temmuz’da canı pahasına demokrasinin safında yer tutmuş, darbecilere asla prim vermemiştir. Halkın iradesine silah zoruyla el koyma anlamına gelen darbelerde, ilk önce basın ve ifade özgürlüğünün engellendiğinin bilincindeyiz. Nitekim 15 Temmuz gecesi de darbeciler öncelikli olarak basın yayın ve medya kuruluşlarını işgale yeltenmiştir. Meslektaşlarımızın canları pahasına direnişleri, darbe heveslilerinin girişimlerini sonuçsuz bırakmış, kahraman halkımızın da desteğiyle, vatan hainlerinin emellerine ulaşmaları engellenmiştir. Güzel ülkemizin üzerinde yıllar yılı oynadıkları oyunlardan vazgeçmeyen ve asla da vazgeçmeyeceklerini bildiğimiz emperyalist güçlerin, 15 Temmuz 2016’da, bu kez kullandıkları eli kanlı ihanet şebekesi FETÖ başta olmak üzere, Türk basını her türlü şer odağının karşısındadır, bedeli ne olursa olsun karşısında olmaya da devam edecektir. Şiarımız ve hedefimiz; dün olduğu gibi bugün de, evrensel insan hak ve özgürlüklerine dayalı; ifade, basın ve her türlü iletişim hürriyeti ile zenginleştirilmiş tam demokrasidir" ifadelerini kullandı.