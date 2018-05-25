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25 Mayıs 2018 17:51

Vali Çakacak, engelli bireyleri temsil eden dernek üyelerini kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sessiz Meleklerin Sesi Derneği Başkanı Berrin Çakır’ı, Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Rıdvan Saygı’yı ve beraberlerindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Vali Çakacak, engelli bireyleri temsil eden dernek üyelerini kabul etti

25 Mayıs 2018 17:51


Toplumun önemli bir kesimini oluşturan engelli vatandaşların, sosyal hayatın içerisinde yer almalarını sağlayacak düzenlemelerin devletimiz tarafından hayata geçirildiğini kaydeden Vali Çakacak, her iki ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Engelli vatandaşların önündeki engeller kaldırıldıkça ve kendilerine inanılıp fırsat verildikçe spordan sanata, edebiyattan iş hayatına kadar yaşamın her alanında büyük başarılara imza attıklarını aktaran Vali Çakacak, “Engelli vatandaşlarımızın önlerindeki engelleri kaldırmayı, şehrin tüm dinamikleri ile birlikte işbirliği içerisinde engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata rahatça katılmalarını sağlamayı en önde gelen görevlerimizin başında görmekteyiz” dedi.


Ziyareti kabulden dolayı duydukları memnuniyeti ileten Sessiz Meleklerin Sesi Derneği Başkanı Çakır ve Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Saygı da, istek ve taleplerini Vali Çakacak’a ileterek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.




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