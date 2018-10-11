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Vali Çakacak, TSYD Eskişehir şubesini kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Spor Yazarları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sadi Seda ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.


Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin daha çok gelişmesi ve kalkınması için sporun önemine vurgu yaptı. Ziyaretin sonunda Vali Çakacak, sporun özendirilmesi adına etkin bir rol oynayan Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Sadi Seda'ya ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyarette konuşan TSYD Eskişehir Şubesi Başkanı Seda da, kamu yararına çalışan TSYD'nin görevleri hakkında bilgi verdi. Spor medyasının akreditasyonları konusundaki tek yetkili kuruluş olduklarını belirten Başkan Seda, onursal üye olarak görmek istedikleri Vali Çakacak'a TSYD'nin rozetini takdim etti.

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