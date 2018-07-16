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16 Temmuz 2018 14:04

Vali Çakacak’tan vatandaşlara 15 Temmuz teşekkürü

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ’15 Temmuz Özel Programı’na yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Çakacak’tan vatandaşlara 15 Temmuz teşekkürü

16 Temmuz 2018 14:04


Çakacak, yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” programları kapsamında, Eskişehir Valiliği tarafından organize edilen ’15 Temmuz Özel Programı’na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Alanı dolduran binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla müziklere eşlik etti. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ikinci yılında Valilik önünde toplanan Eskişehirliler meydanları boş bırakmadı.


Eskişehir Valiliği tarafından organize edilen ’15 Temmuz Özel Programı’na katılan Vali Çakacak, 15 Temmuz gecesi yazılan destanın, asla unutulmayacağını söyledi. Ülkemizdeki birlik ve beraberliği kimsenin bozmayacağını kaydeden Vali Çakacak, “15 Temmuz gecesini şanlı bir tarih sayfasına çeviren ve son büyük destanımızı kanları ile yazan şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, gazilerimiz ile kalbi ülke sevgisiyle dolu olup, sokaklara çıkarak şanlı destanın bir parçası olan milyonlarca vatandaşımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


15 Temmuz’un milletimizin iradesine, bağımsız yaşama ülkümüze, birlik-beraberliğimize ve kardeşliğimize karşı darbe girişimi görüntüsünde ihanet ve işgal girişimi olduğunu bildiren Vali Çakacak, “O karanlık geceyi aydınlık bir güne ulaştıran 15 Temmuz şehitlerimizin, gazilerimizin ve milyonlarca isimsiz kahraman vatan evladının yazdığı Diriliş Destanı yüzlerce, binlerce yıl sonra bile unutulmayacaktır.” diye konuştu.


Vali Çakacak, sabah namazına kadar Valilik Meydanında vatandaşlarla birlikte oldu.




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