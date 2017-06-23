Vali Çelik, Valilik personeli ile bayramlaştı

Eskişehir Valilik Salonu’nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Vali Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü, Cafer Yıldız, Ali Muhittin Varol, Mustafa Taş, birim amirleri ve personel katıldı.

Tüm personelle tek tek bayramlaşan Vali Çelik, bayramların, kırgınlıklara ve dargınlıklara son bulmasına vesile olduğunu söyledi. Millî ve manevi değerlerin taçlandığı Ramazan Bayramı’nın manasına uygun olarak dost, akraba ve komşuların, şehit ve gazi ailelerinin ziyaret edilmesini isteyen Vali Çelik, kimsesiz çocukların, engelli ve yaşlıların da unutulmaması gerektiğini belirtti. İhtiyaç sahiplerinin de unutulmaması gerektiğini ifade eden Vali Çelik, sevinmek kadar sevindirmenin de önemli olduğu hatırlattı.

Üzüntülerin yerini sevinçlerin almasını, kardeşlik ve dostluk bağlarının daha çok canlanmasını, birliğimizin daha da güçlenmesini temenni eden Vali Çelik, tüm personelin aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmesini diledi.