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25 Haziran 2017 16:10

Vali Çelik ve eşi şehit ailesini ziyaret etti

Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve eşi Emel Çelik, 2011 yılında Konya’da eğitim uçuşu sırasında düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Engin Kayadibi’nin annesi Emeti Kayadibi’ni evinde ziyaret ederek bayramlaştı.

Vali Çelik ve eşi şehit ailesini ziyaret etti

25 Haziran 2017 16:10


Şehitlerin ailelerine sabır ve metanet dileyen Vali Çelik, "Bu vatan topraklarını canları pahasına koruyan şehitlerimize minnettarız. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize bu vatanın ne tür zorluklarla kazanıldığını anlatmalıyız. Vatanın birliğini, beraberliğini ve milletimizin kardeşliğini bozmak isteyenler bu amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Türk milletinin vatan sevgisi her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Kayadibi ise, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan devlet büyüklerine teşekkür ederek, "Biz şehit aileleri yalnız değiliz. Devletimiz, milletimiz her zaman yanımızda. Bir oğlum vardı bu vatana şehit verdim. Bir oğlum daha olsa yine askere gönderirdim. Bu vatan, bu bayrak, bu devlet ve bu millet hepimizin. Bizleri yok etmeye çalışan düşmanlarımıza karşı bu vatanı hep birlikte korumalıyız" şeklinde konuştu.




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