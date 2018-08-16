Yaşlı adam az kalsın 100 bin lirasını kaptırıyordu

Edinilen bilgiye göre, Ali E.’yi (86) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, terör örgütüyle bağlantısının olduğunu söyledi. Kurtulması için yaşlı adamdan 100 bin lira isteyen dolandırıcı, parayı evine getirmesini istedi. Bunun üzerine İki Eylül Caddesi’ndeki bir banka şubesine giden yaşlı adamın telaşlı hali, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yaşlı adama neden para çekeceği sorulduğunda alınan cevaplar sonrası polisler inceleme başlattı. Aşırı heyecanlanan yaşlı adam tedbir amaçlı Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri dolandırıcının peşine düştü.