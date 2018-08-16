Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 11:32

Yaşlı adam az kalsın 100 bin lirasını kaptırıyordu

Eskişehir’de dolandırıcıların hedefi olan yaşlı adam, polislerin dikkati sayesinde 100 bin lirasını kaptırmaktan son anda kurtuldu.

Yaşlı adam az kalsın 100 bin lirasını kaptırıyordu

16 Ağustos 2018 11:32


Edinilen bilgiye göre, Ali E.’yi (86) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, terör örgütüyle bağlantısının olduğunu söyledi. Kurtulması için yaşlı adamdan 100 bin lira isteyen dolandırıcı, parayı evine getirmesini istedi. Bunun üzerine İki Eylül Caddesi’ndeki bir banka şubesine giden yaşlı adamın telaşlı hali, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yaşlı adama neden para çekeceği sorulduğunda alınan cevaplar sonrası polisler inceleme başlattı. Aşırı heyecanlanan yaşlı adam tedbir amaçlı Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri dolandırıcının peşine düştü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç