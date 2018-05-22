Yavru tilkilere özel ilgi

Tepebaşı ilçesine bağlı Kozkayı Mahallesi mevkiinde yolun hemen kenarında iki yavru tilki bulan öğretmen Mustafa Aykanat, duyarlılık göstererek tilkileri aracına aldı. Aykanat, sağlık durumlarının kontrolü ve bakımın ardından doğal yaşam alanına tekrar bırakılması için yavru tilkileri Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkililerine teslim etti. Burada muayeneleri yapılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen tilkiler, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra Eskişehir Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne teslim edilecek.

“Şu an sağlık durumları çok iyi”

Tilkilerin durumu hakkında bilgi veren Eskişehir Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, “Bunlar daha yavru. Anneleri ile birlikte gezen tilki yavruları. Koskayı Mahallesi’nde gece 01.00 civarı öğretmen Mustafa Aykanat isimli arkadaşımız bunları bulup buraya getirmiş. Zaten tilkiler yabani hayvan sınıfına girdiğinden dolayı genelde ininden çıkıp gece avlanmak istemişler muhtemelen. Bunların tabi yeme içmesi böcek, kuş, fare gibi şeyler. Bu arada tabi yol kenarı olduğu için de anne yavru arasındaki diyalog kesilmiş olduğundan dolayı da öğretmenimiz onu gece bulup kendisi onu Doğal Yaşam Merkezimize teslim etmiş. Biz de gerekeni yapıp hem dış parazit hem iç parazit ilaçlarını yapıp veteriner hekimi arkadaşlarımız genel bir muayeneden geçirdi. Şu an sağlık durumları çok iyi. Bir kaç gün daha barınağımızda misafir edildikten sonra Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir” şeklinde konuştu.

"Bunlardan birinin yok olması doğadaki zincirin kırılması demek"

Ayrım gözetmeksizin her türlü hayvana gereken önemin verildiğini ifade eden Selek, vatandaşların yabani hayvanların korunması konusunda artık daha bilinçli olduğunu söyledi. Selek, “Herhangi bir şey olduğu zaman belediye akla geliyor. Öyle olunca da aslında yaban hayvanlarının ilk adresi Orman Su İşleri Müdürlüğü olması gerekiyor ama biz böyle olmasından da memnun ve mutluyuz hizmet etmekten. Onlar da neticede bir canlıdır. Diğer hayvanlarla beraberdir. Hiç bir ayrım gözetmeksizin hepsine özen göstermeliyiz. Bize de getirebilirler. Biz gerekeni yaptıktan sonra zaten ilgili yerlere veriyoruz. Eskiye nazaran halkımız bu konuda daha bilinçli ve daha duyarlı. Yabani hayvanların özellikle bu yaşamdaki zinciri oluşturma konusunda da önemlidir. Yani yılan olsun, tilki olsun, kurt olsun, çakal olsun aklınıza ne gelirse insanlarımız eskisi gibi vurup öldürmüyor. Zorda kalmışlarsa ilgili yerlere haber verip onlardan yardım bekliyorlar. Eskiden bir şey gördüklerinde bir kurt veya bir tilki gördüklerinde hemen öldürme zihniyetine giriliyor. Halkımız sağ olsun o şekilde düşünmüyor. Bütün canlıların yaşamaya hakkı vardır. Yabani olsun evcil olsun hepsinin bir görevi vardır. Mutlaka hepsinin yaşaması gerekir. Bunların bir tanesinin yok olması demek doğadaki zincirin kırılması anlamına gelir” dedi.