YDYO’da ASO Yaylı Çalgılar Dörtlüsü & Emre Ünlenen konseri

Konsere YDYO Müdürü Prof. Dr. Belgin Aydın, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Meral Melek Ünver ve çok sayıda öğrenci katıldı. YDYO öğrencilerinin ders içi ve ders dışındaki vakitlerini iyi değerlendirebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Belgin Aydın, ASO Yaylı Çalgılar Dörtlüsü & Emre Ünlenen Fuaye Konseri de gerçekleştirdiğimiz kültürel etkinliğimizden biri oldu. YDYO’da farklı dillerde hazırlık eğitimi veriyoruz ve bu kapsamda öğrencilerimize doğrudan yabancı dil öğrenme süreçlerine yardımcı olacak eğitsel etkinliklerin yanı sıra, tiyatro, konser, film gösterimleri gibi kültürel etkinlikler de düzenliyoruz. Amacımız, Yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrencileri bizimle oldukları bir yıl boyunca gerek dil öğrenimi, gerekse sosyal ve kültürel açıdan oldukça donanımlı bir şekilde bölümlerindeki eğitimlerini almaya hazır hale getirmek. Öğrencilerimize sunulan tüm bu imkânlardan yararlanmaları ve sadece alanlarında alacakları eğitime değil, hayatta başarılı olmaya hazırlamak için elimizden gelen her tür desteği vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fernando Sor ve Roland Dyens eserlerinin Türkiye’de ilk kez seslendirildiği ASO Yaylı Çalgılar Dörtlüsü & Emre Ünlenen konserinde “Fernando Sor-Roland Dyens Etudes; Etude no 1, Etude no 5, Etude 6, Etude no 13, Etude no 17, Etude no 19, Etude no 20 ve Roland Dyens Tango en Skai” eserleri dinleyicilerle buluştu.