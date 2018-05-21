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21 Mayıs 2018 16:06

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi arasında "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı"nın yürütülmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

21 Mayıs 2018 16:06

Protokol kapsamınca düzenlenen Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim programı açılış töreni yapıldı.


Eskişehir Devlet hastanesi eğitim salonunda yapılan törene ESOGÜ Tıp Fakültesi Neonotoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Neslihan Tekin, ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Güler Balcı Alparslan, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, sertifika programının eğitimcileri, kursiyerler ve hastane idarecileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; yapılan protokoller ve eğitim çalışmalarıyla Eskişehir’in bölgede sağlık alanında hem proje hem de model bir şehir olması için çalışıldığını vurguladı. Bu kapsamda Eskişehir Şehir Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi unvanı aldığını hatırlatan Bilge, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde vatandaşların tedavilerinin süratli ve sağlıklı bir şekilde yapılabileceğini kaydetti. Bölgenin tek Yanık Tedavi Merkezi’nin de bu hastanede yer alacağını aktaran Bilge, "Şehrimizin sağlık alanın da öncü model bir şehir olması için uğraş veriyoruz ve bu konuda Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin de ciddi desteğini alıyoruz. Eskişehir’de ciddi bir düşüş sağlanan bebek ölümleri, bu eğitimlerle daha da düşecektir. Türkiye ortalamasının altına inmiş bulunmaktayız ama biz hiçbir bebek ölmesin hiçbir anne bebeğinden mahrum kalmasın istiyoruz. Ben bu noktada hem ESOGÜ Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesine, hem de hastanelerimizin yöneticileri ile hocalarımıza, katkılarından dolayı teşekkür ediyor, eğitimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi temenni ediyorum" dedi.




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