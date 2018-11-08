Yunus'un torunları sahneye çıkıyor

Tepebaşı Belediyesi, müziğinden metin yönetmenliğine, oyuncularından kostümlerine kadar her aşamasını kendi bünyesinde hazırladığı "Yunus; Dervişin Rüyası" müzikli oyununda, Yunus'un torunları ile Yunus Emre'yi anlatacak.

Yazımından yönetmenliğine, oyuncularından müziklerine kadar Tepebaşı Belediyesi bünyesinde hazırlanan Yunus Emre; Dervişin Rüyası isimli müzikli oyun, ilk gösterimi ile 18 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak. Oyunda bu topraklarda yetişmiş en büyük tasavvuf ozanı, Eskişehir'in yetiştirdiği hoşgörü üstadı Yunus Emre yine bu topraklarda yetişen torunları tarafından canlandırılacak. Odun taşıdığı dergaha bir tek eğri odun getirmeyen Yunus'un doğrulukla, şefkatle ve hoşgörüyle insanlığı kucaklayış öyküsü; tiyatrosuyla, senfonisiyle ve de korosuyla, doğup büyüdüğü toprakların çocukları tarafından sahneye koyulacak. Oyunda Yunus'un rüyasında çıktığı yolculuk ve kendini bulma hikayesi anlatılacak.

Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da oyunun önemine dikkat çekerek, "Tepebaşı Belediyesi olarak sanatın her dalına tüm gücümüzle destek veriyoruz. Yunus; Dervişin Rüyası oyunu ise hem tiyatro hem de müziği aynı potada erittiğimiz, tüm aşamalarını da kendi bünyemizde hazırladığımız örnek bir iş olarak dikkat çekiyor. Bu topraklardaki köklerimizin, geçmişimizin en büyük iftihar kaynaklarından biri olan Yunus Emre'nin gençlerimiz tarafından anlatılacak olması heyecan verici. Üstelik sadece oyuncular değil; yazım ekibi, teknik ekip, müzikleri yapacak olan orkestramızdan koromuza kadar her aşamayı belediyemiz bünyesinde hazırladık. Bunun da bizim için bir övünç kaynağı olduğunu söylemeliyim. Gelecek nesillere aktarılacak kalite ve düzeyde, böyle anlamlı bir iş çıkması için emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuna, Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Korosu müzikleri ile eşlik edecek. 16 tiyatrocu, 55 İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası müzisyeni ve 55 koro elemanının performans sergileyeceği müzikli oyununun biletleri, biletinial.com web sitesi üzerinden satışa sunuldu. 10-15 TL'den satılacak biletlerden elde edilecek gelir ise İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na enstrüman katkısı olarak aktarılacak. Yazarlığını Cansu Atılgan Pazvantoğlu'nun, yönetmenliğini Fatih Pazvantoğlu'nun, orkestra şefliğini Ramazan Albayrak'ın, koro şefliğini ise Derya İnanç'ın üstlendiği Yunus; Dervişin Rüyası, ilk gösterimi ile 18 Kasım Pazar günü saat 20.00'de, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.