28 Şubat'ta ne oldu? 28 Şubat süreci nedir?

28 Şubat`ta yapılan MGK toplantısı 9 saat sürdü. MGK laikliğin Türkiye`de demokrasi ve hukukun teminatı olduğunu vurguladı. 28 Şubat 1997`deki MGK`nın tavsiye kararları hükümete bildirildi. Kararda, laiklik için yasaların uygulanması istendi, tarikatlara bağlı okullar denetlenmeli ve MEB`e devredilmeli, 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli, Kuran kursları denetlenmeli, Tevhidi Tedrisat uygulanmalı, tarikatlar kapatılmalı, irtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medya kontrol altına alınmalı, kıyafet kanununa riayet edilmeli, kurban derileri derneklere verilmemeli, Atatürk aleyhindeki eylemler cezalandırılmalı, deniyordu.