ANASAYFA

4 kardeşin acı ölümü!

4 kardeşin acı ölümü!
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden İstanbul`a gelmek üzere yola çıkan 4 erkek kardeş Çankırı’da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.
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