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9 tabut yan yana dizildi! Bu acının tarifi yok...

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9 tabut yan yana dizildi! Bu acının tarifi yok...
Iraklı Türkmenleri taşıyan otobüsün Şırnak`ta devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden 9 kişi, gözyaşları arasında Ankara`daki Ortaköy Mezarlığı`na defnedildi. Abdullah Sarica - Ömer Çetin
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