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Aranan uyuşturucu taciri çeyiz sandığında yakalandı

Aranan uyuşturucu taciri çeyiz sandığında yakalandı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası nedeniyle her yerde aranan zanlı, polisin evine şafak vakti düzenlediği baskında çeyiz sandığında yakalandı.
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