Aziz Yıldırım'ın büyük kozu: Arjen Robben

Artık transferde UEFA engeline takılmak istemeyen yönetim Robben, Balotelli, Fellaini, Bernard, Asamoah, Moutinho ve Cabaye gibi yıldızların menajerleriyle görüşecek... Hedef, en az üç ismi şimdiden bitirmek