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Aziz Yıldırım'ın büyük kozu: Arjen Robben

Aziz Yıldırım'ın büyük kozu: Arjen Robben
Artık transferde UEFA engeline takılmak istemeyen yönetim Robben, Balotelli, Fellaini, Bernard, Asamoah, Moutinho ve Cabaye gibi yıldızların menajerleriyle görüşecek... Hedef, en az üç ismi şimdiden bitirmek
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