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iha.com.tr »
Bartın’da 300 kişiye iki gecedir ulaşılamıyor
Bartın’da 300 kişiye iki gecedir ulaşılamıyor
Halil Tekin / İHA
Bartın Kirazlı Barajında dün gece su seviyesinin aşırı yükselmesi sonucu yolları kapanan mahalledeki 300 kişiye 24 saattir ulaşılamıyor.
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