ANASAYFA

Başbakan'dan dolarla ilgili önemli açıklama!

Başbakan'dan dolarla ilgili önemli açıklama!
Dövizdeki dalgalanmayla ilgili olarak açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, `Merkez Bankası üzerine düşeni yapacak. İlave tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz` dedi.
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