ANASAYFA
  • iha.com.tr »
  • Başkentte feci cinayet: Önce kız arkadaşını öldürdü sonra kafasına sıktı

Başkentte feci cinayet: Önce kız arkadaşını öldürdü sonra kafasına sıktı

Haberin detayı için tıklayınız...

Başkentte feci cinayet: Önce kız arkadaşını öldürdü sonra kafasına sıktı
Başkentte bir kişi, kız arkadaşını 3 el ateş ederek öldürdükten sonra kafasına sıkarak intihar etti.
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç