ANASAYFA

Bir anda bastırdı! Gece boyu sürecek

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Bir anda bastırdı! Gece boyu sürecek
Kars’ta uzun zamandır yaşanan bahar havası, akşam yerini kar yağışına bıraktı.
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