ANASAYFA

Bu görüntüler Türkiye'den

Bu görüntüler Türkiye'den
Vahit Olcay / İHABitlis`in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki kaplıca, kışın manda ve atlara ev sahipliği yapıyor.
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