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iha.com.tr »
Bu görüntüler Türkiye'den
Bu görüntüler Türkiye'den
Vahit Olcay / İHA
Bitlis`in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki kaplıca, kışın manda ve atlara ev sahipliği yapıyor.
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Cezaevinde kafasına koydu, tahliye olunca tesisini kurdu
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