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Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi
Popstar 2018 ses yarışmasının jüri üyesi Bülent Ersoy, yıllar sonra eski eşi Armağan Uzun’la karşı karşıya geldi.
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