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Çağatay Ulusoy,Gizem Karaca ve Cenk Eren'e hapis cezası

Çağatay Ulusoy,Gizem Karaca ve Cenk Eren'e hapis cezası
Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren’in de aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağdı.
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