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Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıldı!

Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıldı!
Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıcı şoku yaşadı.
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