Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz destek!

Demokratik Sol Parti`nin (DSP) 2010`daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`a 2019 seçimlerinde destek için çıktığı Türkiye turunun startını Şırnak’tan yaptı.