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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz destek!
Demokratik Sol Parti`nin (DSP) 2010`daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`a 2019 seçimlerinde destek için çıktığı Türkiye turunun startını Şırnak’tan yaptı.
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