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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sahur vakti sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sahur vakti sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından kendisine sahur davetinde bulunan bir kullanıcıya cevap verdi.
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