ANASAYFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzen vefat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzen vefat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Semavi Eyice’nin vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç