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Diyarbakır'da çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da çatışma: 1 şehit, 4 yaralı
Diyarbakır Valiliği; Lice ilçesinde terör operasyonu kapsamında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
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