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Everton taraftarından Cenk Tosun tepkisi

Everton taraftarından Cenk Tosun tepkisi
Everton`ın Crystal Palace`ı 3-0 yendiği maçta 27 milyon pounda transfer edilen Cenk Tosun 1 dakika bile süre alamayınca taraftarlar ayağa kalktı. (Emre Topaloğlu - Skorer)
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