ANASAYFA

Evin ortasında şaşırtan görüntü!

Evin ortasında şaşırtan görüntü!
Bingöl`ün Adaklı ilçesinde bir evin mutfak bölümün 5-6 metre derinliğinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalanırken, 1 tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.
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