ANASAYFA
  • iha.com.tr »
  • FETÖ'cü karı kocanın akıl almaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akıl almaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akıl almaz planı mahkemede ortaya çıktı
Bursa’da FETÖ/PDY’ye üye olmak suçlarından haklarında dava açılan karı kocanın akıl almaz planı mahkemede ortaya çıktı.
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç