ANASAYFA

Gül adaylıktan vazgeçti

Gül adaylıktan vazgeçti
Davutoğlu’nun, muhalefetin ortak adayı olarak ismi tartışılan Abdullah Gül’e “Erdoğan’ın karşısına çıkarsanız yanlış yaparsınız” dediği belirtildi.
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