ANASAYFA

Gümüşhane’yi yağmur ve dolu vurdu

Gümüşhane’yi yağmur ve dolu vurdu
Gümüşhane’de bugün akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı nedeniyle kent merkezinde kısa sürede yollar dereye döndü, dükkanları su bastı.
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