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İlk kez açıkladı! İşte Esad’ın ailesini sakladığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esad’ın ailesini sakladığı ülke
ABD, Fransa ve İngiltere`nin Esad rejimine yönelik saldırıları sonrası, Esad rejiminden önemli bir açıklama geldi.
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